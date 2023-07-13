Україна вже отримала касетні боєприпаси від США – бригадний генерал

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

Про це бригадний генерал розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Тарнавський сказав, що українські військовослужбовці поки не використовували ці боєприпаси.

"Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою. – Ред.). Ворог також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість їх використовувати", – зазначив він.

Про прибуття касетних боєприпасів від США в Україну раніше не повідомлялося.

Тарнавський додав, що рішення про те, де застосовувати касетні боєприпаси, ухвалюватиме вище військове командування.

Генерал зауважив, що Україна зобов’язалася не використовувати касетні боєприпаси у густонаселених районах, навіть якщо вони контролюються російськими окупаційними військами.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це неправда. Але вони дуже стурбовані", – сказав він.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.