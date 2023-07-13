В Угорщині оштрафували книгарню за популярний мальопис про підлітків-геїв

Урядове управління Будапешта в четвер наклав штраф на одну з найбільших мереж книгарень Угорщини Lira Konyv через порушення контроверсійного закону про заборону "гей-пропаганди" серед дітей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мережу книгарень Lira Konyv – другу за розміром в Угорщині – оштрафували на 12 мільйонів форинтів (32,1 тисячі євро) за продаж популярного підліткового мальопису Heartstopper ("Коли завмирає серце").

Усупереч положенням угорського закону про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх, у книгарнях мальописи продавались у секції підліткової літератури і не в закритій упаковці.

"Розслідування показало, що в книгах, про які йдеться, зображена гомосексуальність, але вони, тим не менш, були віднесені до категорії дитячої та молодіжної літератури і не розповсюджувалися в закритій упаковці", – заявили в урядовому управлінні Будапешта.

У своїй заяві відомство підкреслило, що зобов'язало Lira Konyv забезпечити законне розповсюдження книги, і що "завжди буде вживати суворих заходів проти компаній, які не дотримуються закону".

Штраф проти угорської мережі книгарень був накладений всього за два дні до Будапештського прайду – щорічної події, яка збирає тисячі ЛГБТК+ людей та їхніх прихильників в угорській столиці.

Як відомо, у 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв’язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.

Венеційська комісія також дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини. Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.

Про контекст ухвалення законодавства, що стало причиною позову, читайте в архівній статті: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.