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Венеційська комісія розкритикувала Угорщину за дискримінаційний закон про ЛГБТ+ 

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:20

Венеційська комісія заявила, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуалізму та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Таке рішення група експертів Ради Європи оприлюднила 14 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Експерти Венеційської комісії з конституційного права дійшли до висновку, що поправки не відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини та не забезпечують дітям доступ до об'єктивної та неупередженої інформації про гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію.

"Навпаки: поправки сприяють створенню "загрозливого середовища", в якому діти ЛГБТ+ можуть піддаватися ризикам, пов'язаним зі здоров'ям, знущанням та переслідуванням", - йдеться в оцінці групи.

"Поправки залишають місце лише для одностороннього та упередженого навчання, відкриваючи двері для стигматизації та дискримінації ЛГБТ+", - заявила "Венеційка".

Закон, ухвалений в червні, викликав занепокоєння у спільноті ЛГБТ+ і різку критику з боку Європейського Союзу. Він забороняє використання у школах матеріалів, які розглядаються як такі, що пропагують гомосексуальність та зміну статі.

Віктор Орбан  запропонував провести референдум щодо цього законодавства напередодні виборів наступного року, на яких він уперше за багато років він зіткнувся з ризиком програшу.

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Угорщина Венеційська комісія
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