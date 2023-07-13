В Венгрии оштрафовали книжный магазин за популярное мальописание о подростках-геях

Правительственное управление Будапешта в четверг наложило штраф на одну из крупнейших сетей книжных магазинов Венгрии Lira Konyv из-за нарушения контроверсионного закона о запрете "гей-пропаганды" среди детей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сеть магазинов Lira Konyv – вторую по величине в Венгрии – оштрафовали на 12 миллионов форинтов (32,1 тысячи евро) за продажу популярного подросткового мальописания Heartstopper ("Когда замирает сердце").

Вопреки положениям венгерского закона о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних, в книжных магазинах мальописания продавались в секции подростковой литературы и не в закрытой упаковке.

"Расследование показало, что в книгах, о которых идет речь, изображена гомосексуальность, но они, тем не менее, были отнесены к категории детской и молодежной литературы и не распространялись в закрытой упаковке", – заявили в правительственном управлении Будапешта.

В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что обязало Lira Konyv обеспечить законное распространение книги, и что "всегда будет принимать строгие меры против компаний, которые не соблюдают закон".

Штраф против венгерской сети книжных магазинов был наложен всего за два дня до Будапештского прайда – ежегодного события, которое собирает тысячи ЛГБТК+ людей и их сторонников в венгерской столице.

Как известно, в 2021 году Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в связи с принятием Венгрией законодательства, которое можно расценивать как дискриминацию по сексуальной ориентации и гендерной идентичности и нарушение ряда фундаментальных принципов ЕС и также правил внутреннего рынка.

Венецианская комиссия также пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

Когда Будапешт не захотел реагировать на замечания, Брюссель решил передать вопрос в Суд ЕС.

О контексте принятия законодательства, ставшего причиной иска, читайте в статье: Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.