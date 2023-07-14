Рада закликала президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Верховна Рада України ухвалила звернення до президентки Грузії та країн-членів ЄС із закликом помилувати ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За його словами, проєкт постанови з номером 9491 підтримали 285 голосами "за".

У тексті звернення закликають президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Саакашвілі з огляду на його тяжкий фізичний стан, а також надати українському омбудсмену доступ до нього.

Також Рада закликає парламенти країн ЄС ухвалити схожі рішення і закликати до помилування Міхеїла Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

У середу стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів.