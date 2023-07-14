Рада призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

Верховная Рада Украины приняла обращение к президенту Грузии и странам-членам ЕС с призывом помиловать заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

По его словам, проект постановления с номером 9491 поддержали 285 голосами "за".

В тексте обращения призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние, а также предоставить украинскому омбудсмену доступ к нему.

Также Рада призывает парламенты стран ЕС принять похожие решения и призвать к помилованию Михеила Саакашвили.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.