Воллес пояснив свої слова про Amazon і недостатню вдячність України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його слова про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану їй військову допомогу, були викривлені.

Про це британський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Як людина, яка очолювала зусилля з підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети – допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги в цьому незаконному вторгненні", – зазначив Воллес.

За словами міністра, він говорив про необхідність визнання Україною того, "що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", і його слова були адресовані не до урядів, а до громадян і парламентів міжнародної спільноти.

"Своїми коментарями я намагався показати, як важливо пам’ятати, що ми повинні не говорити самі з собою, а докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких ще необхідно переконати", – зауважив глава британського Міноборони.

Він також зазначив, що слова про Amazon були сказані минулого року й "мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є "транзакційними", а радше "партнерськими".

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно, але в парламентах країн часто виникають потреби, що суперечать одна одній, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти й дружні відносини", – підкреслив він.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на полях саміту НАТО у Вільнюсі закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.

"Ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon", – процитував Воллес почуте від американських конгресменів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Прем’єр Британії Ріші Сунак сказав, що президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність йому та британському народу, а також іншим союзникам.