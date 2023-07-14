Уоллес объяснил свои слова об Amazon и недостаточной благодарности Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о том, что Украина якобы выражает мало благодарности за оказанную ей военную помощь, были искажены.

Об этом британский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Как человек, который возглавлял усилия по поддержке Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели – помочь Украине получить то, что ей нужно для победы в этом незаконном вторжении", – отметил Уоллес.

По словам министра, он говорил о необходимости признания Украиной того, "что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", и его слова были адресованы не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества.

"Своими комментариями я пытался показать, как важно помнить, что мы должны не говорить сами с собой, а прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых еще необходимо убедить", – отметил глава британского Минобороны.

Он также отметил, что слова об Amazon были сказаны в прошлом году и "имели целью подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной не являются "транзакционными", а скорее "партнерскими".

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется, но в парламентах стран часто возникают потребности, противоречащие друг другу, и Украине и Великобритании нужно продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружеские отношения", – подчеркнул он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений. Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.

"Мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon", – процитировал Уоллес услышанное от американских конгрессменов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

Премьер Британии Риши Сунак сказал, что президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу, а также другим союзникам.