37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту

Посольства 38 держав і понад десяток культурних установ, які працюють в Угорщині, в п’ятницю опублікували спільну заяву із закликом до угорської влади скасувати закони, що дискримінують ЛГБТ-спільноту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

У заяві, підписаній посольствами всіх держав Європейського Союзу, окрім Польщі, а також України та США, висловлюється "повна підтримка членів спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, квірів та інтерсексуалів (ЛГБТКІ+) в Угорщині та їхніх прав на рівність і недискримінацію".

"Ми стурбовані законодавством і політичною риторикою, зокрема в Угорщині, які суперечать принципам недискримінації, міжнародному праву в галузі прав людини та людської гідності і сприяють стигматизації спільноти ЛГБТКІ+", – вказують підписанти заяви.

Вони закликають уряди як Угорщини, так і інших держав, дотримуватись прав ЛГБТ-спільноти й захищати їх, а також "скасувати закони й політику, які їх дискримінують".

Спільна заява з’явилась напередодні проведення в Будапешті прайду – наймасовішого заходу ЛГБТ-спільноти в Будапешті.

За останні роки уряд Угорщини ухвалив низку законів, які, на думку критиків і правозахисних груп, обмежують права сексуальних меншин.

У 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв’язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.

Венеційська комісія також дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини. Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.

Про контекст ухвалення законодавства, що стало причиною позову, читайте в архівній статті: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.