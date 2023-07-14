37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ-сообщество

Посольства 38 государств и более десятка культурных учреждений, работающих в Венгрии, в пятницу опубликовали совместное заявление с призывом к венгерским властям отменить законы, дискриминирующие ЛГБТ-сообщество.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

В заявлении, подписанном посольствами всех государств Европейского Союза, кроме Польши, а также Украины и США, выражается "полная поддержка членов сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов (ЛГБТКИ+) в Венгрии и их прав на равенство и недискриминацию".

"Мы обеспокоены законодательством и политической риторикой, в частности в Венгрии, которые противоречат принципам недискриминации, международному праву в области прав человека и человеческого достоинства и способствуют стигматизации сообщества ЛГБТКИ+", – указывают подписанты заявления.

Они призывают правительства как Венгрии, так и других государств, соблюдать права ЛГБТ-сообщества и защищать их, а также "отменить законы и политику, которые их дискриминируют".

Совместное заявление появилось накануне проведения в Будапеште прайда – самого массового мероприятия ЛГБТ-сообщества в Будапеште.

За последние годы правительство Венгрии приняло ряд законов, которые, по мнению критиков и правозащитных групп, ограничивают права сексуальных меньшинств.

В 2021 году Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в связи с принятием Венгрией законодательства, которое можно расценивать как дискриминацию по сексуальной ориентации и гендерной идентичности и нарушение ряда фундаментальных принципов ЕС и также правил внутреннего рынка.

Венецианская комиссия также пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека. Когда Будапешт не захотел реагировать на замечания, Брюссель решил передать вопрос в Суд ЕС.

О контексте принятия законодательства, ставшего причиной иска, читайте в статье: Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.