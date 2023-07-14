На Майорці 6 німецьких туристів затримали за підозрою у груповому згвалтуванні

Поліція іспанського острова Майорка затримала шістьох німецьких туристів за звинуваченням у груповому згвалтуванні німкені.

Про це повідомила в п'ятницю місцева влада, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, групове зґвалтування сталося в номері готелю в популярному туристичному місці Плайя-де-Пальма рано вранці в четвер.

Шестеро затриманих – туристи віком 20 і 21 рік. П'ятеро були затримані протягом кількох годин після інциденту, а шостого чоловіка затримали пізніше того ж дня.

У суботу вони постануть перед суддею, який вирішить, чи слід їх помістити під варту.

Жінка, яка також є туристкою приблизно того ж віку, що й підозрювані, розповіла поліції, що познайомилася з одним із чоловіків під час вечірки.

За її словами, вона добровільно пішла за ним до його номера в готелі. Однак вона вирішила піти звідти, тому що в номері також були друзі чоловіка і вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Жінка розповіла, що чоловіки не давали їй піти. Вона стверджувала, що деякі з них згвалтували її, а інші чоловіки спостерігали за цим.

Зрештою, жінка сказала, що їй вдалося втекти. Адміністрація готелю повідомила поліцію рано вранці в четвер.

В Іспанії за групове зґвалтування передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 15 років.

Торік в листопаді в Іспанії тисячі людей вийшли на вулиці Мадрида та Барселони, вимагаючи ліквідаціі насильства щодо жінок.

Демонстрації в іспанських містах пройшли після того, як з'ясувалося, що деяким чоловікам скоротили тюремні терміни через лазівку в законі, що регламентує покарання за сексуальне насильство.



