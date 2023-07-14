На Майорке 6 немецких туристов задержали по подозрению в групповом изнасиловании

Полиция испанского острова Майорка задержала шестерых немецких туристов по обвинению в групповом изнасиловании немки.

Об этом сообщили в пятницу местные власти, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, групповое изнасилование произошло в номере отеля в популярном туристическом месте Плайя-де-Пальма рано утром в четверг.

Шестеро задержанных – туристы в возрасте 20 и 21 год. Пятеро были задержаны в течение нескольких часов после инцидента, а шестого мужчину задержали позже в тот же день.

В субботу они предстанут перед судьей, который решит, следует ли их поместить под стражу.

Женщина, которая также является туристкой примерно того же возраста, что и подозреваемые, рассказала полиции, что познакомилась с одним из мужчин во время вечеринки.

По ее словам, она добровольно последовала за ним в его номер в отеле. Однако она решила уйти оттуда, потому что в номере также были друзья мужчины и они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина рассказала, что мужчины не давали ей уйти. Она утверждала, что некоторые из них изнасиловали ее, а другие мужчины наблюдали за этим.

В конце концов, женщина сказала, что ей удалось сбежать. Администрация отеля уведомила полицию рано утром в четверг.

В Испании за групповое изнасилование предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

В ноябре прошлого года в Испании тысячи людей вышли на улицы Мадрида и Барселоны, требуя ликвидации насилия в отношении женщин.

Демонстрации в испанских городах прошли после того, как выяснилось, что некоторым мужчинам сократили тюремные сроки из-за лазейки в законе, регламентирующем наказание за сексуальное насилие.