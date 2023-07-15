Палата представителей согласовала проект оборонного бюджета США-2024 с $300 млн для Украины

В США Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на 2024-й год, в котором заложено $300 миллионов долларов на содействие безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что пять поправок, которые требовали сократить или вообще прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 миллионов для Украины из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, который требовал отменить всю помощь Украине в сфере безопасности.

$300 миллионов на поддержку Украины – равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но одновременно на 500$ миллионов меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США, Украине выделили 800$ миллионов (Конгресс увеличил сумму в 300$ млн, которую предложила администрация).

В этом году, демократ Джаред Голден пытался внести поправку об увеличении предложенной помощи Украине в оборонном бюджете США-2024 на $500 миллионов, чтобы финальная сумма соответствовала прошлогодней. Но это предложение не прошло комитет Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Также один из разделов документа призывает продлить действие закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022-м, как минимум еще на один год. А в проекте оборонного бюджета Сената также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продолжена как минимум до 2027-го года.

Отдельные средства прописаны на исследование потенциала для создания центра передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций полученных в результате российской агрессии.

Традиционно, Минобороны США прописывает план необходимых расходов и потребностей в сфере обороны на каждый следующий год. Позже Палата представителей и Сенат создают собственные законопроекты оборонного бюджета, которые после рассмотрения комитетов выносят на финальное голосование в зале заседаний. Сначала голосует Палата представителей, а затем Сенат. Впоследствии окончательная версия согласовывается и передается на подпись президенту.

Рассмотрение оборонного бюджета в Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля.

В проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более 886$ миллиардов долларов, а в проекте Палаты представителей $874 миллиардов долларов.

В прошлом году оборонный бюджет США составлял $858 млрд.

Ранее сообщалось, что верхняя палата французского парламента поддержала законопроект о военном планировании, который предусматривает направление рекордных 413 миллиардов евро на оборону в течение следующих семи лет.