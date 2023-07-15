Сербія вирішила передати гуманітарну допомогу Україні

Уряд Сербії виділив Україні гуманітарну допомогу для подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Новий транш включає, зокрема, товари та ліки від Республіканської дирекції товарних резервів та товари від Комісаріату у справах біженців та міграції.

Також прийнято рішення про надання тимчасового захисту для громадян України, які постраждали внаслідок катастрофи в Херсонській області.

Крім того, уряд Сербії вирішив організувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу "Динамо" з Києва цього. Белград виділив кошти на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.

Варто зазначити, що Сербія й досі відмовляється запроваджувати санкції проти Росії.

Зокрема, Народна скупщина Сербії – сербський парламент – у вівторок проголосувала за відсторонення міністра економіки Раде Башти, який раніше цього року несподівано запропонував долучитись до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Сербський президент Александар Вучич нещодавно пояснив відмову від санкцій проти РФ "моральною позицією"