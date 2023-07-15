Сербия решила передать гуманитарную помощь Украине

Правительство Сербии выделило Украине гуманитарную помощь для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Новый транш включает, в частности, товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов и товары от Комиссариата по делам беженцев и миграции.

Также принято решение о предоставлении временной защиты для граждан Украины, пострадавших в результате катастрофы в Херсонской области.

Кроме того, правительство Сербии решило организовать спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола "Динамо" из Киева этого. Белград выделил средства на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.

Стоит отметить, что Сербия до сих пор отказывается вводить санкции против России.

В частности, Народная скупщина Сербии – сербский парламент – во вторник проголосовала за отстранение министра экономики Раде Башты, который ранее в этом году неожиданно предложил присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

Сербский президент Александар Вучич недавно объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"