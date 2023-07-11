У Сербії звільнили єдиного міністра, який підтримував санкції проти Росії

Народна скупщина Сербії – сербський парламент – у вівторок проголосувала за відсторонення міністра економіки Раде Башти, який раніше цього року несподівано запропонував долучитись до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Звільнення очільника сербського Мінекономіки ініціювали Соціалістична партія разом із "Єдиною Сербією", які в парламенті входять до єдиного провладного блоку. Рішення підтримали 149 парламентарів.

Башта обіймав посаду міністра економіки Сербії з жовтня 2022 року. Він ще раніше заявив, що його звільнення пов’язане з підтримкою санкцій проти Росії та анонсував створення "Європейського руху" і участь у всіх наступних виборах.

Нагадаємо, у березні Башта закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Глава МЗС Івіца Дачич після цього заявив, що позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України наразі не змінилася.

Сербський президент Александар Вучич раніше заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.