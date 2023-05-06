Косово отримало перші "Байрактари"

Сили безпеки частково визнаного Косова отримали перші п’ять ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецького виробництва – через майже сім місяців після підписання контракту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Klan Kosova.

Косовські війська отримали в користування "близько п'яти дронів Bayraktar", що перевищує їхні потреби в озброєнні. Разом із безпілотниками прибули супутні системи управління, йдеться в повідомленні.

Зацікавленість у Bayraktar у Косові виникла на початку минулого року, надто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці 2022-го Міністерство оборони Косова уклало контракт із виробником.

Bayraktar TB2 – ударний дрон, здатний перебувати на середній висоті понад добу, вистежуючи ціль для ураження. Основне призначення безпілотника – розвідувальні й спостережні місії.

Турецькі дрони вперше зарекомендували себе в шеститижневій війні за Нагірний Карабах у 2020 році, де їх використав Азербайджан. З початком повномасштабного вторгнення Bayraktar TB2 показав свою ефективність і в Україні.

Окрім Косова, цими безпілотниками також зацікавились і інші країни регіону – Сербія, Албанія, Румунія.