Премьер Косово показал новые Bayraktar, полученные от Турции

В Косово впервые показали ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, которые были получены в мае.

Соответствующие фото в Facebook опубликовал премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает "Европейская правда".

"Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили у Турции", – написал Курти.

Вместе с военным руководством Косово он приветствовал офицеров, которые завершили обучение по использованию турецких беспилотников.

Albin Kurti/facebook.com

Albin Kurti/facebook.com

Bayraktar TB2 – ударный дрон, способный находиться на средней высоте более суток, выслеживая цель для поражения. Основное назначение беспилотника – разведывательные и наблюдательные миссии.

Турецкие дроны впервые зарекомендовали себя в шестинедельной войне за Нагорный Карабах в 2020 году, где их использовал Азербайджан. С началом полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 показал свою эффективность и в Украине.

Заинтересованность в Bayraktar в Косово возникла в начале прошлого года, особенно с началом полномасштабного вторжения России в Украину. В конце 2022-го Министерство обороны Косово заключило контракт с производителем.