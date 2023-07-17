Трамп пояснив, як збирається зупинити війну в Україні за 24 години

Колишній президент Дональд Трамп пояснив свій план із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на пост глави Білого дому.

Про це Трамп розповів у інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома", - сказав Трамп.

Далі він пояснив, що б він сказав президентам України і Росії для досягнення миру.

"Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні. – Ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день", – заявив експрезидент США.

Трамп, який прагне стати кандидатом у президенти на виборах 2024 року від Республіканської партії, раніше виступив проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Раніше Трамп заявляв, що Штати надають Україні занадто багато зброї.