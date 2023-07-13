Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні

Губернатор Флориди Рон Десантіс і експрезидент США Дональд Трамп, які вважаються головними конкурентами за участь у президентських виборах 2024 року від Республіканської партії, виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Hill.

За словами Трампа, президент США Джо Байден "не повинен тягнути нас далі до Третьої світової війни, відправляючи касетні боєприпаси в Україну".

Водночас Десантіс, відповідаючи на питання під час "Шоу Гові Карра", чи підтримує він надання касетних бомб в Україну, заявив, що "не робив би цього".

"Я думаю, що це може призвести до ескалації. В принципі, те, про що я говорив з самого початку – ніякої зброї, яка може призвести до атак всередині Росії або ескалації конфлікту. Ми не можемо брати в цьому безпосередню участь", – зауважив Десантіс.

"Я не хочу робити нічого, що може призвести до ескалації цього конфлікту. Я вважаю, що зараз є порожній чек (тобто такий, куди можна вписати будь-яку суму на допомогу Україні). Немає чіткої мети для перемоги. І це все затягується і затягується", – додав він.

Десантіс також уточнив, що небезпека полягає в тому, що війна з РФ може загостритися або "дійти до того, що це буде тривати роками". Крім того, політик висловив занепокоєння, що постачання зброї Україні може "зменшити запаси США і позбавити можливості реагувати на потреби в усьому світі".

Раніше претендентка на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала своїх конкурентів за номінацію Дональда Трампа і Рона Десантіса, зокрема за позицію щодо війни РФ проти України.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.