Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї 

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне перебратись на ще один термін у 2024 році, вважає, що Сполучені Штати занадто багато допомагають Україні.

Про це Трамп сказав виборцям у Нью-Гемпшир під час заходу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання республіканського виборця, який вперше голосуватиме на виборах у 2024 році, чи підтримує він надання військової допомоги Україні, Трамп заявив, що не буде зобов'язуватися надавати допомогу країні, якщо виграє вибори.

"Ми роздаємо так багато обладнання, що у нас зараз немає боєприпасів для себе. У нас немає боєприпасів для самих себе, тому що ми так багато роздаєм", – сказав він.

На додаткове запитання ведучої про війну Трамп відповів, що хоче, "щоб Європа виділила більше грошей".

Трамп також не сказав, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявив, що хоче, аби "всі перестали вмирати".

Раніше Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни.