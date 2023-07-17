Трамп объяснил, как собирается остановить войну в Украине за 24 часа

Бывший президент Дональд Трамп объяснил свой план по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на пост главы Белого дома.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими", – сказал Трамп.

Далее он объяснил, что бы он сказал президентам Украины и России для достижения мира.

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине. – Ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день", – заявил экс-президент США.

Трамп, который стремится стать кандидатом в президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии, ранее выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине.

Ранее Трамп заявлял, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.