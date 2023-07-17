Глава Міноборони Литви: Група Вагнера прибула у Білорусь без зброї

Поява найманців "Вагнера" в Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовський міністр прокоментував інформацію від спостерігачів, за даними яких за останні дні до табору в Білорусі прибув контингент бійців "Вагнера" – щонайменше 60 різних автомобілів.

"Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України", – сказав Анушаускас.

Він також додав, що незважаючи на появу "вагнерівців", російська військова присутність у Білорусі скоротилася, оскільки солдатів, які певний час тому стягувалися для навчань, повернули в Росію.

Міністр зауважив, що наразі найманці не повинні викликати серйозного занепокоєння Литви.

Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.

6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.