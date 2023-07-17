Глава Минобороны Литвы: Группа Вагнера прибыла в Беларусь без оружия

Появление наемников "Вагнера" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовский министр прокомментировал информацию от наблюдателей, по данным которых за последние дни в лагерь в Беларуси прибыл контингент бойцов "Вагнера" – не менее 60 различных автомобилей.

"Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины", – сказал Анушаускас.

Он также добавил, что несмотря на появление "вагнеровцев", российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку солдат, которые некоторое время назад стягивались для учений, вернули в Россию.

Министр отметил, что сейчас наемники не должны вызывать серьезного беспокойства Литвы.

Лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин был сослан в Беларусь после того, как он прекратил свое вооруженное восстание в прошлом месяце.

14 июля Министерство обороны Беларуси сообщило о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на территории страны, заявив, что они обучают войска территориальной обороны.