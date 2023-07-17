Сестра Кім Чен Ина сказала, щоб США "навіть не мріяли" про переговори з КНДР

Сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон, яка має значний вплив у країні, в понеділок різко відхилила ідею переговорів Пхеньяна зі Сполученими Штатами, які б могли призвести до ядерного роззброєння Корейського півострова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Реагуючи на останні кроки США й Південної Кореї зі стримування ядерної та ракетної програми КНДР, Кім Йо Чжон заявила, що це лише віддаляє Північну Корею від діалогу.

"Хай США і не мріють про те, що можуть зупинити рух КНДР уперед і, понад те, досягти незворотного роззброєння шляхом тимчасового призупинення спільних військових навчань, зупинки розгортання стратегічних активів і зворотного послаблення санкцій", – сказала вона.

Сестра лідера Північної Кореї додала, що наразі найкращий спосіб забезпечити мир і стабільність – це стримувати США силою, "а не вирішувати проблему з американськими гангстерами по-дружньому".

Заява Кім Йо Чжон пролунала перед першим засіданням Ядерної консультативної групи США та Південної Кореї, спрямованим на "посилення ядерного стримування Північної Кореї".

Минулого тижня Північна Корея запустила свою найпотужнішу балістичну ракету – міжконтинентальну балістичну ракету на твердому паливі "Хвасонг-18", що стало четвертим пуском ракети такого типу з початку року.

Сеул і Вашингтон посилили оборонну співпрацю у відповідь на північнокорейські ракетні випробування, здійснюючи спільні військові навчання із залученням новітніх стелс-літаків та американських стратегічних засобів.