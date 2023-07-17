Сестра Ким Чен Ына сказала, чтобы США "даже не мечтали" о переговорах с КНДР

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая имеет значительное влияние в стране, в понедельник резко отклонила идею переговоров Пхеньяна с Соединенными Штатами, которые могли бы привести к ядерному разоружению Корейского полуострова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Реагируя на последние шаги США и Южной Кореи по сдерживанию ядерной и ракетной программы КНДР, Ким Ё Чжон заявила, что это только отдаляет Северную Корею от диалога.

"Пусть США и не мечтают о том, что могут остановить движение КНДР вперед и, более того, достичь необратимого разоружения путем временного приостановления совместных военных учений, остановки развертывания стратегических активов и обратного ослабления санкций", – сказала она.

Сестра лидера Северной Кореи добавила, что сейчас лучший способ обеспечить мир и стабильность – это сдерживать США силой, "а не решать проблему с американскими гангстерами по-дружески".

Заявление Ким Ё Чжон прозвучало перед первым заседанием Ядерной консультативной группы США и Южной Кореи, направленным на "усиление ядерного сдерживания Северной Кореи".

На прошлой неделе Северная Корея запустила свою самую мощную баллистическую ракету – межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе "Хвасонг-18", что стало четвертым пуском ракеты такого типа с начала года.

Сеул и Вашингтон усилили оборонное сотрудничество в ответ на северокорейские ракетные испытания, осуществляя совместные военные учения с привлечением новейших стелс-самолетов и американских стратегических средств.