ЄС засудив випробування міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у п’ятницю засудив випробування Росією міжконтинентальної балістичної ракети, яке стало вже четвертим із початку року.

Заяву Борреля опублікувала на своєму сайті Європейська служба зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

Як підкреслює представник Євросоюзу, випробування КНДР міжконтинентальних балістичних ракет загрожують міжнародному миру і безпеці, порушують резолюції Ради Безпеки ООН і безрозсудно збільшують ескалацію військової напруженості в регіоні.

"КНДР повинна негайно виконати свої зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН, відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм балістичних ракет та чинних ядерних програм у повний, незворотний і такий, що піддається перевірці, спосіб, а також припинити всю пов'язану з цим діяльність", – підкреслюється в заяві.

Також Євросоюз закликав Північну Корею негайно повернутись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, допустити на свою територію інспекторів ООН і підписати й ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"ЄС висловлює свою повну солідарність з Республікою Корея та Японією. ЄС готовий співпрацювати з усіма відповідними партнерами у просуванні змістовного дипломатичного процесу, спрямованого на розбудову сталого миру та безпеки шляхом повної, контрольованої та незворотної денуклеаризації Корейського півострова", – додав Боррель.

Раніше цього Північна Корея підтвердила четверий з початку року запуск міжконтинентальної балістичної ракети, та стверджує, що це найновіша твердопаливна ракета Hwasong-18. Японія і Південна Корея зафіксували пуск ракети – перший за останні три місяці.

Під час попереднього випробування цієї ракети мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.