Науседа: У Литвы достаточно сил для обеспечения безопасности от "вагнеровцев" в Беларуси

Литовский президент Гитанас Науседа заверил, что у Литвы достаточно средств безопасности для реагирования на потенциальные враждебные действия "вагнеровцев" с территории Беларуси.

Об этом Науседа заявил журналистам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Науседы, Государственный совет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы.

"На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если будут нужны решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – заявил Науседа.

Президент Литвы также отметил, что размещение наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью Литвы.

"Учитывая то, что Беларусь – достаточно небольшое государство, изменить планы и перебросить их ("вагнеровцев". – Ред.) к западным границам – дело нескольких часов", – добавил Науседа.

14 июля Минобороны Беларуси сообщило о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на территории страны, заявив, что они обучают войска территориальной обороны.

По словам главы Минобороны Литвы, группа "Вагнера" прибыла в Беларусь без оружия.