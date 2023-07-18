Топ-генерал США: Контрнаступ "далекий від провалу", зрозуміло, чому українці йдуть повільно

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі пояснив, що повільний темп контрнаступу України, який триває вже п’ять тижнів, не означає його невдачі, й попереду ще багато боїв.

Про це Міллі сказав у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає кореспондент "Європейської правди".

Міллі нагадав, що Росія мала кілька місяців для вибудовування комплексної лінії оборони з мінними полями й інженерними загородженнями – й попри невтішну ситуацію в російському війську, саме мінні поля дозволяють їм і далі вести бої.

Водночас, додав топ-генерал США, Україна ще не задіяла значну частину підготовлених для контрнаступу резервів, зосередивши на "повільному, рішучому й стабільному просуванні через мінні поля".

"Наступ сповільнився. Чому? Тому що реальна війна відрізняється від війни "на папері". Йдеться про реальних людей і реальну техніку, а також про реальні мінні поля, на яких помирають люди. Коли це відбувається, підрозділи уповільнюють рух – і правильно роблять, – щоб вижити й пробратись крізь ці мінні поля", – зазначив Міллі.

"На мій погляд, він (контрнаступ. – Ред.) далекий від провалу. Гадаю, ще надто рано робити висновки, бо попереду ще багато битв. Як ми казали, він буде довгим, складним і кривавим", – додав генерал.

Міллі також заявив, що для контрнаступу коаліція країн-учасниць "Рамштайну" спільно підготувала 17 бойових бригад й понад 63 тисячі військових.

Зазначимо, що в Пентагоні й раніше коментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.