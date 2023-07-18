Топ-генерал США: Контрнаступление "далеко от провала", понятно, почему украинцы идут медленно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли объяснил, что медленный темп контрнаступления Украины, который длится уже пять недель, не означает его неудачи, и впереди еще много боев.

Об этом Милли сказал во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Милли напомнил, что у России было несколько месяцев для выстраивания комплексной линии обороны с минными полями и инженерными заграждениями – и несмотря на неутешительную ситуацию в российской армии, именно минные поля позволяют им и дальше вести бои.

В то же время, добавил топ-генерал США, Украина еще не задействовала значительную часть подготовленных для контрнаступления резервов, сосредоточив на "медленном, решительном и стабильном продвижении через минные поля".

"Наступление замедлилось. Почему? Потому что реальная война отличается от войны "на бумаге". Речь идет о реальных людях и реальной технике, а также о реальных минных полях, на которых умирают люди. Когда это происходит, подразделения замедляют движение – и правильно делают, – чтобы выжить и пробраться сквозь эти минные поля", – отметил Милли.

"На мой взгляд, оно (контрнаступление. – Ред.) далеко от провала. Думаю, еще слишком рано делать выводы, потому что впереди еще много битв. Как мы говорили, оно будет долгим, сложным и кровавым", – добавил генерал.

Милли также заявил, что для контрнаступления коалиция стран-участниц "Рамштайн" совместно подготовила 17 боевых бригад и более 63 тысяч военных.

Отметим, что в Пентагоне и ранее комментировали утверждения о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит с меньшей скоростью, чем ожидалось.