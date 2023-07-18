На "Рамштайні" розповіли, скільки українських військових союзники підготували для контрнаступу

Учасники Контактної групи з питань оборони України підготували 17 українських бойових бригад для майбутніх контрнаступальних дій, і значна їх частина ще не задіяна в бойових діях.

Про це на брифінгу за підсумками "Рамштайну" заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, передає кореспондент "Європейської правди".

Як відзначив Міллі, Україна продовжує свій контрнаступ "стабільно й рішуче, сміливо йдучи в жорстокі та криваві битви для повернення своєї рідної землі".

"Цей наступ буде повільним, складним і матиме високу ціну. Під час цієї битви, яка триває, українці ведуть бій через щільні мінні поля й перешкоди, тоді як значний резерв українських сил очікує на участь у бойових діях у час і в місці, яке визначить Україна", – додав він.

Американський топ-генерал наголосив, що Контактна група з питань оборони України займається не лише домовленостями щодо постачання техніки, а й підготовкою та навчанням українських військових.

"Спільно коаліція навчила 17 бойових бригад для цього наступу й понад 63 тисячі військових. Лише США забезпечили підготовку 15 тисяч із них, причому навчання досі триває", – оголосив він.

За словами Міллі, це навчання "дозволило розвинути відчутні навички, які дозволили створити боєздатні українські підрозділи на чолі з талановитими командирами". "І це має відчутний вплив на поле бою сьогодні", – додав генерал.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн, раніше запевнив, що союзники не зупиняться, доки Україна не отримає потрібне їй озброєння і боєприпаси.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Про підсумки останнього "Рамштайну", який відбувся в червні, читайте детально в матеріалі "ЄвроПравди" з Брюсселя.