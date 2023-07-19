У Грузії сталися два землетруси за кілька годин

У Грузії зафіксували одразу два землетруси за кілька годин.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує "Грузия Online" із посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Інституту наук про землю.

Спершу поштовхи зафіксували о 02:38 за місцевим часом поруч із містом Дедоплісцкаро, після чого – о 04:54 біля міста Дманісі.

Уточнюється, що в першому випадку магнітуда становила 3,2, а в другому, де епіцентр перебував за 57 км від столиці Тбілісі, – 3,1.

Минулого тижня повідомлялося, що неподалік столиці Ісландії Рейк’явіка після кількох днів сейсмічної активності почалося виверження вулкана.

Нагадаємо, у червні у Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок: очевидці розповідали, що надзвичайна подія була схожа на землетрус.

Раніше швейцарське село Брієнц залишилося майже неушкодженим після велетенського зсуву ґрунту.