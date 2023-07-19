В Грузии произошли два землетрясения за несколько часов

В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения за несколько часов.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует "Грузия Online" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Института наук о земле.

Сначала толчки зафиксировали в 2:38 по местному времени рядом с городом Дедоплисцкаро, после чего – в 4:54 возле города Дманиси.

Уточняется, что в первом случае магнитуда составляла 3,2, а во втором, где эпицентр находился в 57 км от столицы Тбилиси, – 3,1.

На прошлой неделе сообщалось, что неподалеку от столицы Исландии Рейкьявика после нескольких дней сейсмической активности началось извержение вулкана.

Напомним, в июне в Лондоне неожиданно обвалился трехэтажный дом: очевидцы рассказывали, что чрезвычайное происшествие было похоже на землетрясение.

Ранее швейцарское село Бриенц осталось почти неповрежденным после гигантского оползня.