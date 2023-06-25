"Наче землетрус": На сході Лондона обвалився триповерховий будинок

У Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок: очевидці розповідають, що надзвичайна подія була схожа на землетрус.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Десятки пожежників, пошукових собак і команда безпілотників були викликані на місце події на Глостер-драйв на сході Лондона у суботу вдень. Внаслідок обвалу вся задня частина будинку була зруйнован.

A building that collapsed in North London that could have been caused by gas explosion. Fire fighters, Ambulance and Police are all present with high volume.



A possibility that people could be under the rubble. Pray for them. #londonfirebrigade #London #gas #news #foryou pic.twitter.com/1QjKPgWSob — FC London (@aliamirofficia1) June 24, 2023

Пожежники оцінюють руйнування сусіднього будинку. На щастя, жертв під завалами не знайшли, ніхто не постраждав.

31-річний місцевий житель поділився тим, що почув за вікном, коли перебував у себе вдома.

"Все, що я почув – це гучний звук, і будинок, в якому я живу, затрясся, ніби стався землетрус. Було дуже страшно. Коли я виглянув у вікно, вся будівля була зруйнована", – розповів чоловік.

За його словами, екстрені служби прибули на місце події приблизно через 10-15 хвилин.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що близько 60 пожежників, п'ять пожежних машин і три рятувальні підрозділи були розгорнуті на місці.

Співробітники столичної поліції також були присутні на місці події. Поліція повідомила, що було евакуйовано кілька будинків.

Причину обвалення наразі не називають.

Нагадаємо, швейцарське село Брієнц залишилося майже неушкодженим після велетенського зсуву землі, загрозу якого передбачили завчасно та змусили всіх людей залишити домівки ще у травні.