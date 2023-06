"Наче землетрус": На сході Лондона обвалився триповерховий будинок

У Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок: очевидці розповідають, що надзвичайна подія була схожа на землетрус.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Десятки пожежників, пошукових собак і команда безпілотників були викликані на місце події на Глостер-драйв на сході Лондона у суботу вдень. Внаслідок обвалу вся задня частина будинку була зруйнован.

A building that collapsed in North London that could have been caused by gas explosion. Fire fighters, Ambulance and Police are all present with high volume.



A possibility that people could be under the rubble. Pray for them. #londonfirebrigade #London #gas #news #foryou pic.twitter.com/1QjKPgWSob