В Італії пояснили, чому не долучаться до "коаліції винищувачів"

Італійський міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в середу заявив, що Італія не долучатиметься до коаліції країн, які забезпечують підготовку українських льотчиків та іншого персоналу на винищувачах F-16.

Слова Крозетто під час парламентських слухань цитує Agenzia Nova, повідомляє "Європейська правда".

Очільник італійського Міноборони розповідав парламентарям про результати Вільнюського саміту НАТО, зокрема в контексті рішень стосовно України.

"Італія не брала на себе жодних зобов'язань щодо навчання українських пілотів користуванню F-16, і ми не маємо наміру купувати ці літаки, щоб когось навчати: наша країна багато в чому сприяла безпеці України, але це не буде одним із цих способів", – пояснив Крозетто.

Ще у травні італійська прем’єрка Джорджія Мелоні припускала, що Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.

Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Литві Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" також погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.