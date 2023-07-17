Навчання українських пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону в понеділок, повідомляє "Європейська правда".
"Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики.
Йдеться про десятки. Тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", – розповів Ігнат.
Ігнат підкреслив, що пілоти вже підготувались до навчань, вивчивши англійську мову.
"Там термінологія авіаційна дещо специфічна, тому це потребувало певного часу", – сказав Ігнат.
Технічний персонал теж проходитиме підготовку, але у нього буде інша програма, ніж у пілотів, зазначив речник.
Доповнено: У Повітряних силах згодом вказали на некоректне подання інформації деякими українськими ЗМІ про те, що навчання українських пілотів нібито почалися. "Хто уже "відправив пілотів" на F-16, просимо надати першоджерело, де речник ПС про це сказав", – зауважили у Повітряних силах в Telegram.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Литві Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Держави-учасниці "коаліції винищувачів" також погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.
За даними ЗМІ, Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16, ймовірно, наступного місяця.