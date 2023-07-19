В Италии объяснили, почему не присоединятся к "коалиции истребителей"

Итальянский министр обороны Италии Гвидо Крозетто в среду заявил, что Италия не будет присоединяться к коалиции стран, которые обеспечивают подготовку украинских летчиков и другого персонала на истребителях F-16.

Слова Крозетто во время парламентских слушаний цитирует Agenzia Nova, сообщает "Европейская правда".

Глава итальянского Минобороны рассказывал парламентариям о результатах Вильнюсского саммита НАТО, в частности в контексте решений по Украине.

"Италия не брала на себя никаких обязательств по обучению украинских пилотов пользованию F-16, и мы не намерены покупать эти самолеты, чтобы кого-то обучать: наша страна во многом способствовала безопасности Украины, но это не будет одним из этих способов", – пояснил Крозетто.

Еще в мае итальянский премьер Джорджия Мелони предполагала, что Италия может присоединиться к международным усилиям по подготовке украинских летчиков на современных истребителях, но о передаче F-16 речь не идет, потому что страна сама ими не владеет.

Как известно, на вооружении воздушных сил Италии находятся истребители Eurofighter Typhoon и легкие штурмовики AMX International.

Напомним, на саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.