Половина фінів підтримує відставку лідерки ультраправих з уряду

47% громадян Фінляндії вважають, що лідерка ультраправої партії "Справжні фіни" Ріікка Пурра має піти у відставку з посади міністерки економіки через расистські та антиіммігрантські коментарі, які вона писала багато років тому.

Про це свідчить опитування місцевого телеканалу MTV Uutiset, повідомляє "Європейська правда".

Тоді як майже половина фінів вважає, що Пурра має піти у відставку, 40% вважають, що вона повинна зберегти посаду в уряді, ще 14% не змогли визначитись із відповіддю.

Більшість тих, хто підтримує відставку лідерки ультраправих у Фінляндії, вказує, що її погляди шкодять репутації країни, а також розкритикували реакцію Пурри на викриття її старих коментарів.

Крім того, серед респондентів опитування MTV Uutiset приблизно кожен третій вважає, що уряд Фінляндії повинен піти у відставку, і приблизно кожен другий – що не повинен. І лише менше чверті фінів вважають, що чинний уряд збережеться до кінця каденції – тобто до весни 2027 року.

Нагадаємо, минулого тижня в уряді Фінляндії розгорівся скандал після того, як виявилось, що лідерка ультраправої партії "Справжні фіни" й міністерка фінансів Ріікка Пурра залишала анонімні расистські дописи в інтернеті років зо 15 тому.

Після хвилі критики у свій бік Пурра перепросила за "дурні коментарі 15-річної давнини в соцмережах, а також за незручності та обурення, які вони зі зрозумілих причин викликали".

Це вже другий подібний скандал у фінському уряді, який почав роботу лише три тижні тому: наприкінці червня він втратив ключового члена кабінету, міністра економіки від популістської партії "Справжні фіни", який подав у відставку під тиском через свої екстремістські висловлювання.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.