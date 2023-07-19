Половина финнов поддерживает отставку лидера ультраправых из правительства

47% граждан Финляндии считают, что лидер ультраправой партии "Настоящие финны" Риикка Пурра должна уйти в отставку с должности министра экономики из-за расистских и антииммигрантских комментариев, которые она писала много лет назад.

Об этом свидетельствует опрос местного телеканала MTV Uutiset, сообщает "Европейская правда".

Тогда как почти половина финнов считает, что Пурра должна уйти в отставку, 40% считают, что она должна сохранить должность в правительстве, еще 14% не смогли определиться с ответом.

Большинство тех, кто поддерживает отставку лидера ультраправых в Финляндии, указывает, что ее взгляды вредят репутации страны, а также раскритиковали реакцию Пурры на разоблачение ее старых комментариев.

Кроме того, среди респондентов опроса MTV Uutiset примерно каждый третий считает, что правительство Финляндии должно уйти в отставку, и примерно каждый второй – что не должно. И лишь менее четверти финнов считают, что действующее правительство сохранится до конца каденции – то есть до весны 2027 года.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве Финляндии разгорелся скандал после того, как оказалось, что лидер ультраправой партии "Настоящие финны" и министр финансов Риикка Пурра оставляла анонимные расистские сообщения в интернете лет 15 назад.

После волны критики в свою сторону Пурра извинилась за "глупые комментарии 15-летней давности в соцсетях, а также за неудобства и возмущение, которые они по понятным причинам вызвали".

Это уже второй подобный скандал в финском правительстве, которое начало работу всего три недели назад: в конце июня оно потеряло ключевого члена кабинета, министра экономики от популистской партии "Настоящие финны", который подал в отставку под давлением из-за своих экстремистских высказываний.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правая и дружественная к Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.