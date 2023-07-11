Лідерку фінських ультраправих розкритикували за анонімні расистські дописи 15-річної давнини

В уряді Фінляндії розгорівся черговий скандал після того, як виявилось, що лідерка ультраправої партії "Справжні фіни" й міністерка фінансів Ріікка Пурра залишала анонімні расистські дописи в інтернеті.

Про це йдеться в публікації Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінські журналісти виявили, що у блозі Scripta, який вів користувач під ніком riikka, містилось багаторазове використання еквівалента образливого позначення темношкірих на літеру "н", а також інші расистські образи, антимігрантські заяви й погрози насильством.

Приміром, дописувач блогу часто послуговувався виразами на кшталт "турецькі мавпи", а в одному з дописів через два дні після стрілянини у школі заявив: "Якби мені дали зброю, в приміському поїзді (де їхали мігранти. – Ред.) теж були б трупи".

Сама Пурра в понеділок визнала, що з початку 2000-х років під різними псевдонімами брала участь у кількох різних онлайн-форумах і дискусійних групах. І додала, що це було за 10 років до того, як вона пішла в політику.

При цьому лідерка "Справжніх фінів" відмовилась підтверджувати, чи справді дописи користувача riikka належать їй, та заявила, що як член парламенту й міністерка "не буде писати, говорити або робити те, що вона писала, говорила або робила в минулому".

У вівторок після хвилі критики у свій бік Пурра перепросила за "свої дурні коментарі 15-річної давнини в соцмережах, а також за незручності та обурення, які вони зі зрозумілих причин викликали". Вона додала, що не є ідеальною людиною й "робить помилки, як і інші люди".

Це вже другий подібний скандал у фінському уряді, який почав роботу лише три тижні тому: наприкінці червня він втратив ключового члена кабінету, міністра економіки від популістської партії "Справжні фіни", який подав у відставку під тиском через свої екстремістські висловлювання.

Половина фінів вважають, що чинний уряд, який називають найбільш правим за всю історію Фінляндії, не зможе утримати владу до кінця чотирирічного терміну.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.