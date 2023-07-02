Shell продовжує торгувати російським газом попри обіцянку припинити 

Компанія Shell продовжує торгувати російським газом більш ніж через рік після того, як пообіцяла вийти з російського енергетичного ринку.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з аналізом Global Witness, у 2022 році компанія брала участь у майже восьмій частині російського морського експорту газу.

Олег Устенко, радник президента України Володимира Зеленського, звинуватив Shell в отриманні "кривавих грошей". У Shell заявили, що угоди є результатом "довгострокових контрактних зобов'язань" і не порушують законів чи санкцій.

Нещодавно, 9 травня, величезний танкер, здатний перевозити понад 160 тисяч кубометрів газу, стисненого в рідку форму, вийшов з порту Сабетта, що на півострові Ямал на крайній півночі Росії.

Цей вантаж придбала компанія Shell перед тим, як він попрямував до кінцевого пункту призначення – Гонконгу.

Згідно з даними бази даних Kpler, проаналізованими Global Witness, це одна з восьми партій СПГ, яку Shell придбала на Ямалі цього року. За підрахунками Global Witness, минулого року на частку Shell припадало 12% російської морської торгівлі СПГ, і компанія входила до п'ятірки найбільших трейдерів СПГ російського походження того року.

У березні 2022 року, через кілька тижнів після вторгнення в Україну, Shell вибачилася за купівлю вантажу російської нафти і заявила, що має намір відмовитися від російських нафтогазовий проєктів.

Вона заявила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші бізнеси в Росії, що і було зроблено. Вона також припинила свої спільні підприємства з державним енергетичним гігантом "Газпром".

І компанія заявила, що розпочне "поетапну відмову від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу і СПГ". Але попередила, що це буде "складний виклик".

Відтоді компанія продовжує приймати вантажі СПГ з двох російських портів – на Ямалі та на Сахаліні на далекому сході.



