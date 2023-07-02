Shell продолжает торговать российским газом несмотря на обещание прекратить 

Компания Shell продолжает торговать российским газом более чем через год после того, как пообещала выйти с российского энергетического рынка.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Согласно анализу Global Witness, в 2022 году компания участвовала в почти восьмой части российского морского экспорта газа.

Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского, обвинил Shell в получении "кровавых денег". В Shell заявили, что сделки являются результатом "долгосрочных контрактных обязательств" и не нарушают законов или санкций.

Недавно, 9 мая, огромный танкер, способный перевозить более 160 тысяч кубометров газа, сжатого в жидкую форму, вышел из порта Сабетта, что на полуострове Ямал на крайнем севере России.

Этот груз приобрела компания Shell перед тем, как он направился в конечный пункт назначения – Гонконг.

Согласно данным базы данных Kpler, проанализированным Global Witness, это одна из восьми партий СПГ, которую Shell приобрела на Ямале в этом году. По подсчетам Global Witness, в прошлом году на долю Shell приходилось 12% российской морской торговли СПГ, и компания входила в пятерку крупнейших трейдеров СПГ российского происхождения в том году.

В марте 2022 года, через несколько недель после вторжения в Украину, Shell извинилась за покупку груза российской нефти и заявила, что намерена отказаться от российских нефтегазовый проектов.

Она заявила, что прекратит покупать российскую нефть, продаст свои автозаправочные станции и другие бизнесы в России, что и было сделано. Она также прекратила свои совместные предприятия с государственным энергетическим гигантом "Газпром".

И компания заявила, что начнет "поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ". Но предупредила, что это будет "сложный вызов".

С тех пор компания продолжает принимать грузы СПГ из двух российских портов – на Ямале и на Сахалине на дальнем востоке.