Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем

У Державному департаменті США прокоментували рішення президента Росії Владіміра Путіна не їхати особисто на саміт БРІКС у Південно-Африканській-Республіці, а відправити замість себе главу МЗС Сєргєя Лаврова.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що це рішення Путіна не їхати показує те, що міжнародний авторитет РФ погіршився, а сам глава Кремля став "міжнародним вигнанцем".

"Немає кращого прикладу того, що її (Росії – ред.) авторитет у світі значно знизився, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи може перетнути власні кордони. Він є міжнародним вигнанцем, який навряд може перетнути власні кордони, побоюючись арешту", – зазначив Міллер.

Напередодні в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Путін виступить на саміті по відеоконференцзв'язку, а замість нього до ПАР поїде глава МЗС Сєргєй Лавров.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.

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