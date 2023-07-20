Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем

В Государственном департаменте США прокомментировали решение президента России Владимира Путина не ехать лично на саммит БРИКС в Южно-Африканской-Республике, а отправить вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что это решение Путина не ехать показывает то, что международный авторитет РФ ухудшился, а сам глава Кремля стал "международным изгоем".

"Нет лучшего примера того, что ее (России – ред.) авторитет в мире значительно снизился, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли может пересечь собственные границы. Он является международным изгоем, который вряд ли может пересечь собственные границы, опасаясь ареста", – отметил Миллер.

Накануне в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что Путин "по взаимному согласию" не поедет на саммит БРИКС, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин выступит на саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, а в ЮАР вместо него поедет глава МИД Сергей Лавров.

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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