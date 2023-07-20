Іспанія екстрадувала до США колишнього главу розвідки Венесуели

Іспанія видала США колишнього главу військової контррозвідки Венесуели Уго Карвахаля, який був соратником померлого венесуельського лідера Уго Чавеса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У США Карвахаля обвинувачують у наркоторгівлі. Сам він заявляє про свою невинуватість.

У 2011 році прокуратура Нью-Йорка заявила, що Карвахаль використовував свою високу посаду для координації контрабанди приблизно 5600 кілограмів кокаїну на борту літака з Венесуели до Мексики в 2006 році.

За даними Міністерства фінансів США, він також міг постачати зброю озброєним партизанам FARC в Колумбії і допомагав фінансувати діяльність цього угруповання, сприяючи доставці через Венесуелу великої кількості кокаїну, який надходить до США.

Після першого арешту Карвахаля в Іспанії у 2019 році почався тривалий судовий процес, який затримував екстрадицію.

Процес також був зупинений майже на два роки після того, як Карвахаль зник після звільнення під заставу.

З вересня 2021 року колишній генерал продовжував затягувати процес, подаючи численні апеляції, які він зрештою програв. Він також подав прохання про політичний притулок, яке Іспанія відхилила.

Карвахаль понад десять років консультував Чавеса, а потім перейшов в опозицію до його наступника Ніколаса Мадуро.

Раніше повідомлялося, що міністр юстиції Чехії Павел Блажек підписав угоду про екстрадицію так званого "злодія в законі", грузина Полада Омарова до США.