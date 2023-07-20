Испания экстрадировала в США бывшего главу разведки Венесуэлы 

Испания выдала США бывшего главу военной контрразведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который был соратником умершего венесуэльского лидера Уго Чавеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В США Карвахаля обвиняют в наркоторговле. Сам он заявляет о своей невиновности.

В 2011 году прокуратура Нью-Йорка заявила, что Карвахаль использовал свою высокую должность для координации контрабанды примерно 5600 килограммов кокаина на борту самолета из Венесуэлы в Мексику в 2006 году.

По данным Министерства финансов США, он также мог поставлять оружие вооруженным партизанам FARC в Колумбии и помогал финансировать деятельность этой группировки, способствуя доставке через Венесуэлу большого количества кокаина, поступающего в США.

После первого ареста Карвахаля в Испании в 2019 году начался длительный судебный процесс, который задерживал экстрадицию.

Процесс также был остановлен почти на два года после того, как Карвахаль исчез после освобождения под залог.

С сентября 2021 года бывший генерал продолжал затягивать процесс, подавая многочисленные апелляции, которые он в конечном итоге проиграл. Он также подал прошение о политическом убежище, которое Испания отклонила.

Карвахаль более десяти лет консультировал Чавеса, а затем перешел в оппозицию к его преемнику Николасу Мадуро.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал соглашение об экстрадиции так называемого "вора в законе", грузина Полада Омарова в США.