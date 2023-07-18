Чехія екстрадує грузинського "злодія в законі" до США

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек підписав угоду про екстрадицію так званого "злодія в законі", грузина Полада Омарова до США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Сьогодні я дав дозвіл на екстрадицію цієї особи до США", – проінформував міністр юстиції Чехії.

Вказується, що підозрюваний має відповісти перед судом у США за декілька злочинів, в тому числі за причетність до підготовки неспровокованого вбивства американської журналістки іранського походження Масіх Алінеджад, яка народилася в Празі та є гострою критикинею режиму в Ірані та тамтешніх законів.

Передача 38-річного Омарова має відбутися протягом декількох днів. Прессекретар міністерства юстиції Владімір Ржепка уточнив, що обвинуваченого мають притягнути до кримінальної відповідальності на підставі рішення Муніципального суду Праги від 25 травня.

У США підозрюваному загрожує довічне ув'язнення, але не за вищезгадану підготовку до вбивства, яка передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, а за останній його злочин – володіння та небезпечне поводження з вогнепальною зброєю.

Як заявив Ржепка, у США два різних суди видали ордери на арешт Омарова, другий з яких пов'язаний з вищезгаданою підготовкою до вбивства, а також відмиванням грошей.

Згідно з американським обвинуваченням, у справі про підготовку до вбивства журналістки підозрюваний був сполучною ланкою між організатором вбивства з Ірану та виконавцем у США, який зібрав 30 тисяч доларів на злочин, що планувався на кінець липня 2022 року.

Зрештою, жертва помітила дивні рухи навколо свого будинку в Нью-Йорку і вчасно зникла. Поліція заарештувала передбачуваного вбивцю з гвинтівкою під час порушення ним правил дорожнього руху.

Крім того, як стверджує обвинувачення, група навколо Омарова намагалася шантажувати двох американських бізнесменів у 2021 і 2022 роках, змушуючи їх передати гроші підозрюваним, зокрема, стріляючи в них і кидаючи пляшки із запалювальною сумішшю в магазин одного з них.

Міністр Блажек міг екстрадувати обвинуваченого до Грузії чи Казахстану, де той, ймовірно, мав статус "злодія в законі", але задовольнив запит США, які першими звернулися з проханням про видачу підозрюваного.

Раніше суд у Швеції відмовив у екстрадиції двох громадян Туреччини, що потенційно може ускладнити заявку Стокгольма на вступ до НАТО.

Перед цим Конституційний суд Чехії вирішив, що, ухвалюючи рішення про допустимість екстрадиції росіян на батьківщину для кримінального переслідування, чеські суди завжди мають враховувати наслідки вторгнення в Україну для підсудного.