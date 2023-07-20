Автомобілі luxury-класу продовжують постачати до Росії через Литву попри санкції, накладені на предмети розкоші.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє група розслідувачів LRT.

Як йдеться у розслідуванні, автодилери відкрито рекламують маршрут Литва-Білорусь для ввезення автомобілів елітного класу до РФ, а в соцмережах продають литовські транзитні номери.

Зазначається, що автодилери діляться фотографіями та пояснюють на своїх сторінках у соцмережах, як обійти санкції. Один зі способів: купівля автомобіля, зазвичай у Данії та Німеччині, його транспортування до литовського кордону з Білоруссю за допомогою європейської логістичної фірми.

Після їх доставки до Білорусі автомобілі залишаються зі своїми оригінальними номерними знаками або замінюються на литовські червоні транзитні номери. Згодом їх перевантажують на російські вантажівки або причепи і вивозять до Росії.

За даними литовської влади, автомобілі до РФ вивозять приватні особи, а не фірми, оскільки це приватні особи, їхні імена не розголошуються. Також немає вимоги вказувати кінцевий пункт призначення при знятті транзитних номерів, тобто немає даних, щоб відстежити, скільки автомобілів опинилося в Росії.

Уточнюється, що російськомовні соцмережі рясніють порадами про те, як перевезти авто через кордон ЄС, визначаючи Литву як головну артерію.

"Найефективніший спосіб – використовувати подвійне громадянство. Як громадянин ЄС, купуєте автомобіль і їдете в Росію самостійно, перетинаючи кордон як росіянин. На тому ж кордоні заповнюєте декларацію на транспортний засіб і отримуєте натомість документ на тимчасове ввезення", – написав один із користувачів соцмережі Владімір.

Ще одним транзитним маршрутом називають литовський порт Клайпеда. Найпоширеніша порада в соцмережах – знайти білоруса, який працює в Польщі, і домовитися з ним про те, щоб він забрав машину з порту. Зазвичай це коштує близько 500 євро.

Раніше повідомлялося, що норвезький автодилер має сплатити 50 000 норвезьких крон (близько 4,5 тис. євро) за порушення санкцій після того, як продав автомобіль до Росії.

За інформацією ЗМІ, Європейський Союз наступного тижня запровадить нові санкції проти Білорусі.