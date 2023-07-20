Автомобили luxury-класса продолжают поставлять в Россию через Литву несмотря на санкции, наложенные на предметы роскоши.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает группа расследователей LRT.

Как говорится в расследовании, автодилеры открыто рекламируют маршрут Литва-Беларусь для ввоза автомобилей элитного класса в РФ, а в соцсетях продают литовские транзитные номера.

Отмечается, что автодилеры делятся фотографиями и объясняют на своих страницах в соцсетях, как обойти санкции. Один из способов: покупка автомобиля, обычно в Дании и Германии, его транспортировка до литовской границы с Беларусью с помощью европейской логистической фирмы.

После их доставки в Беларусь автомобили остаются со своими оригинальными номерными знаками или заменяются на литовские красные транзитные номера. Впоследствии их перегружают на российские грузовики или прицепы и вывозят в Россию.

По данным литовских властей, автомобили в РФ вывозят частные лица, а не фирмы, поскольку это частные лица, их имена не разглашаются. Также нет требования указывать конечный пункт назначения при снятии транзитных номеров, то есть нет данных, чтобы отследить, сколько автомобилей оказалось в России.

Уточняется, что русскоязычные соцсети пестрят советами о том, как перевезти авто через границу ЕС, определяя Литву как главную артерию.

"Самый эффективный способ – использовать двойное гражданство. Как гражданин ЕС, покупаете автомобиль и едете в Россию самостоятельно, пересекая границу как россиянин. На той же границе заполняете декларацию на транспортное средство и получаете взамен документ на временный ввоз", – написал один из пользователей соцсети Владимир.

Еще одним транзитным маршрутом называют литовский порт Клайпеда. Самый распространенный совет в соцсетях – найти белоруса, который работает в Польше, и договориться с ним о том, чтобы он забрал машину из порта. Обычно это стоит около 500 евро.

Ранее сообщалось, что норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в Россию.

По информации СМИ, Европейский Союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси.