ЄС затвердить нові санкції проти Білорусі наступного тижня - ЗМІ

Європейський Союз наступного тижня запровадить нові санкції проти Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що "Євросоюз нарешті зробив прорив щодо санкцій", які будуть накладені на Білорусь.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia

Також, за його інформацією, немає жодних відступів або винятків щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій", що лобіювали деякі країни ЄС. За його словами, ці санкції відстояли Естонія, Латвія, Литва та Польща.

"Це фактично новий пакет санкцій щодо МІнську, який спрямований на дві сфери: бойові компоненти та авіакомпоненти", – додав Джозвяк.

its in fact a new package of sanctions on #Belarus targeting two areas: battlefield components & aviation components. and there is nothing about fertilizers exemptions or derogations. in a sense a victory for 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱 that fought for 6 months not to allow 🇧🇾 potash export https://t.co/lQDczEkYi1